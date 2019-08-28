МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,71%, до 59,45 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1%, до 55,48 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказали данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю упали сразу на 11 миллионов баррелей после сокращения на 3,5 миллиона баррелей неделей ранее. Аналитики ждали гораздо менее значительного сокращения запасов. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,1 миллиона баррелей.

"Значительное снижение запасов нефти, по крайней мере, на некоторое время положило конец тем опасениям, которые нависают над рынком нефти как темное облако", — считает управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.