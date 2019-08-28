МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в среду на фоне сохраняющейся неопределенности в перспективах торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% — до 2892,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 1592,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,04%, до 25672,9 пункта, южнокорейский KOSPI — повышался на 0,54%, до 1935,03 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,14% — до 20484,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6492,6 пункта.

Участники торгов пытаются понять, как будет развиваться дальше торговый конфликт между США и Китаем после противоречивых действий и заявлений сторон, поступающих с конца предыдущей недели. В пятницу конфликт резко усилился, когда КНР и США объявили о намерении повысить пошлины в отношении товаров друг друга, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп не исключил возможности, что это повышение может быть отложено, а также сообщил о желании китайской стороны вернуться за стол переговоров.

"Инвесторам трудно определить, в каком направлении развивается американо-китайская торговая проблема. Высказывание о том, что мы находимся "в одном твите Трампа" до следующей эскалации торгового конфликта между США и Китаем, безусловно, стала общепринятой точкой зрения", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Определенное влияние на настроение участников торгов оказывают корпоративные новости из Южной Кореи, где автопроизводитель Hyundai Motor согласовал с профсоюзом вопрос по зарплатам для работников. В соответствии с достигнутым соглашением о заработной плате, каждый член профсоюза получит единовременную выплату в размере до 9 миллионов вон (7,414 тысячи долларов), дополнительную выплату, эквивалентную окладу за полтора месяца, 15 акций Hyundai Motor и повышение оклада на 1,74%. Данное соглашение позволило избежать очередной забастовки профсоюзных работников компании, которые проходят там регулярно. Акции компании дорожают на 2%.