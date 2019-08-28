МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс доллара слабо растет по отношению к большинству основных мировых валют в среду, стабилизируясь после резких колебаний с конца предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене рос до 105,85 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,72 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1085 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,109 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,08%, до 98,08 пункта.

В среду на валютном рынке отмечается стабилизация ситуации после волатильности с конца прошлой недели, когда Вашингтон и Пекин объявили о новых взаимных повышениях пошлин, что ознаменовало новую эскалацию их торгового конфликта.

"Рынки вышли из последнего раунда хаоса", — считает старший менеджер отдела исследований Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda). В то же время эксперт отметил, что настроения на рынках остаются подавленными, и в итоге "у иены может быть больше покупателей, чем продавцов".