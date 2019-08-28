МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой на фоне отсутствия ясности в перспективах торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,29% — до 2893,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1593,82 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,2% — до 25615,48 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,11% — до 20479,42 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86% — до 1941,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 6500,6 пункта.

Трейдерам не хватает ясности относительно того, как будет развиваться торговый конфликт между США и Китаем, который резко обострился в пятницу, когда стороны объявили о намерении повысить пошлины в отношении товаров друг друга. Однако уже в понедельник президент США Дональд Трамп не исключил возможности, что это повышение может быть отложено, а также сообщил о желании китайской стороны вернуться за стол переговоров.

"Рынки сохраняют скептицизм в отношении искренности комментариев Трампа и даже относительно желания китайской стороны возобновить переговоры", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес (Stephen Innes).