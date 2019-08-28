МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду на фоне отсутствия ясности в торговых отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,26% — до 7107,8 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,38%, до 5366,52 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,22%, до 11704,82 пункта.

Давление на рынки продолжают оказывать неопределенные перспективы торгового конфликта США и Китая — в какой-то момент стороны говорят о прогрессе в переговорах, но затем снова наступает обострение напряженности.

"Инвесторы не могут исключить еще один всплеск торговой напряженности между США и Китаем в ближайшей перспективе. На этом фоне обеспокоенность на рынках будет сохраняться какое-то время", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик FXTM Хан Тан (Han Tan).

В то же время инвесторы обратили внимание на новости от британской нефтегазовой компании BP, которая решила продать все свои активы на Аляске за 5,6 миллиарда долларов. Акции компании на бирже в Лондоне дорожают на 1,73%.