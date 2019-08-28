МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после непродолжительного роста утром перешел к снижению и теряет порядка 0,6% к доллару и евро, американская валюта направилась в сторону 67 рублей, отмечают эксперты рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.21 мск среды рос на 37 копеек — до 66,81 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 74,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Торги на Московской бирже проходят на повышенных объемах.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,08% — до 59,67 доллара за баррель.

По оценке опрошенных агентством "Прайм" экспертов, лишившись поддержки налогового периода, курс рубля стал догонять ранее снизившиеся валюты развивающихся рынков. Давление на эти валюты оказывает как неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, так и риски рецессии в США, добавляют аналитики.

РУБЛЬ ДОГОНЯЕТ ВАЛЮТЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

В среду рубль чувствует себя несколько хуже основных валют-аналогов по развивающимся рынкам, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Валюты других развивающихся стран к текущему моменту торгуются разнонаправленно против доллара: турецкая лира растет на 0,53%, южноафриканский ранд — на 0,13%, индийская рупия перешла к снижению и опускается на 0,05%.

"Аппетит инвесторов к риску по-прежнему минимален из-за разногласий в мировой торговле. Кроме того, лишившись поддержки налогового фактора (после перечисления основных платежей в понедельник), рубль начал "догонять" валюты развивающихся рынков по отрицательной динамике за последнюю неделю. Так, еще вчера отечественная валюта одной из единственных сохраняла плюс к доллару за неделю, однако к сегодняшнему дню уже вышла в минус, как и почти все валюты развивающихся рынков", — говорит Кравченко.

Большинство валют развивающихся стран остаются под давлением, рубль показывает один из худших результатов, игнорируя растущую нефть, что связано, в том числе, с прошедшим пиком налоговых выплат, также отмечает аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

"Сегодня утром продолжается уход инвесторов от риска. Ожидания рецессии в США усилились, вчера кривая доходностей американских суверенных облигаций стала еще чуть более инвертированной (ситуация, в которой доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных), что демонстрирует опасения рыночных инвесторов относительно перспектив экономики США", — также обращает внимание эксперт.

"Ранее рынок позитивно воспринял комментарии президента США Дональда Трампа относительно перспектив торговых переговоров и состоявшихся телефонных контактах, но после этого представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что не обладает информацией о телефонных переговорах представителей двух стран, что повышает вероятность дальнейшей эскалации торгового конфликта", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Кадулин из банка "Санкт-Петербург" не ожидает существенного ослабления рубля с текущих уровней. "Без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску курс доллара вряд ли пойдет выше 67 рублей", — говорит аналитик.

Если сегодня вечером фактические данные минэнерго США покажут снижение запасов в стране, однако окажутся скромнее прогнозов API, рынок нефти может скорректироваться, усилив давление на рубль, полагает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Дмитрий Полевой из РФПИ сохраняет свой прогноз по динамике пары доллар-рубль. "Свой прогноз возвращения курса в диапазон 64-66 рублей за доллар уже в ближайшие дни или недели и сохранения в нем до конца года не меняем, поскольку, помимо внешних угроз, локальных причин для дальнейшего ослабления курса рубля не видим. Что касается спекулянтов, то их позиции на текущем рынке могут меняться довольно часто в ту или иную сторону несколько раз в течение дня исключительно под воздействием краткосрочных настроений", — говорит он.