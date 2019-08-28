МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в среду по основным индексам вслед за нефтью и вместе с рядом "голубых" фишек, в лидерах роста – акции "Лукойла" на фоне позитивной отчетности, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев экспертов рынка.

Индекс Мосбиржи к 14.52 мск рос на 0,29% — до 2667,15 пункта, индекс РТС — на 0,02%, до 1258,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 30 копеек – до 66,74 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 73,98 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивался на 1,14% — до 59,7 доллара за баррель.

"В целом рынок стартовал нейтрально, но затем вышел в плюс благодаря росту котировок Brent выше 60 долларов за баррель. В остальном внешний фон остаётся слабо негативный, так как заверения президента США Дональда Трампа о готовности Китая к переговорам не подтверждаются. Отрицательные реальные доходности в инструментах в Европе и США поддерживают интерес к российским акциям и облигациям, которые обладают реальной положительной доходностью", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Индекс Мосбиржи умеренно подрастает на отсутствии нового негатива в отношении американо-китайского торгового спора, учитывая небольшой рост нефтяных котировок", — в свою очередь отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Лукойла" подскочили в моменте на 2,8% — до 5229 рублей после публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие. К текущему моменту акции "Лукойла" растут на 2,03% — до 5190 рублей.

Как сообщила компания в среду, чистая прибыль по МСФО в первом полугодии составила 330,48 миллиарда рублей против 276,38 миллиарда рублей годом ранее (рост на 19,6%). EBITDA "Лукойла" по МСФО в первом полугодии выросла на 22,4%, до 630,2 миллиарда рублей.

Акции "Фосагро" растут на 0,85% на публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие.

Также среди лидеров роста – акции "Алросы" (1,85%), обыкновенные акции "Россетей" (1,44%), акции ЛСР (1,39%), "М.Видео" (1,31%).

Акции "Распадской" падают на 4,5% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и рекомендаций совета директоров по дивидендам. "Несмотря на то что "Распадская" выплатит дивиденды впервые с 2011 года, их размер оказался ниже ожиданий рынка, что привело к падению бумаг компании", — комментирует Суверов из "БКС Премьер".

"Бумаги "Распадской" в числе лидеров падения после отчётности, показавшей снижение прибыли по МСФО в первом полугодии на 6%. Впрочем, бОльшим разочарованием стало то, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды лишь в размере 2,5 рубля на акцию, что соответствует доходности менее 2%. Конечно, компания впервые выплачивает дивиденды акционерам, но рынок рассчитывал на более высокую щедрость", — отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Депозитарные расписки "Ленты" умеренно снижаются на 0,09% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие. "В целом "Лента" опубликовала слабые финансовые результаты за первое полугодие 2019 года, предполагающие долгий путь, который группе предстоит пройти для реализации своей новой стратегии, где акцент сместился с роста на эффективность", — комментируют ситуацию аналитики "Атона".

Среди лидеров падения – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,77%), Polymetal (-2,16%), "Полюса" (-1,64%), "Энел Россия" (-1,34%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,21%) и акции АФК "Система" (-1,11%).

ПРОГНОЗЫ

"Мы не ждём существенных изменений в динамике индекса Мосбиржи до конца дня", — говорит Суверов из "БКС Премьер".

"Инвесторы ориентируются на корпоративные истории и общий аппетит к риску", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".