МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику в среду на фоне признаков замедления экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones снижался на 0,14%, до 25742,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 7796,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 2863,9 пункта.

Оптимизм инвесторов относительно скорого заключения торгового соглашения США и Китая сменяется напряжённостью, которая вызвана так называемой инверсией кривой доходности гособлигаций, что, по некоторым наблюдениям, служит предвестником экономической депрессии. Днем ранее, во вторник, доходность 2-летних американских долговых госбумаг опустилась до 1,524%, что превысило доходность 10-летних казначейских облигаций, которая опустилась до 1,474%.

"Каждый раз, когда кривая доходности переворачивается, людям становится немного не по себе. Но для того, чтобы это было истинным признаком замедления, кривая должна перевернуться и остаться в таком положении. Такого мы пока не видели", — приводит агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле Charles Schwab в Остине, штат Техас, Рэнди Фредерика (Randy Frederick).

Внимание инвесторов также сосредоточено на статданных из США, которые будут опубликованы завтра, в четверг. Участники торгов ожидают, что число заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось до 215 тысяч с уровня прошлой недели в 209 тысяч. Эксперты также полагают, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года к первому кварталу, согласно второй оценке, составил 2% в сравнении с показателем предварительной оценки в 2,1%.