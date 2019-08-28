МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 24020 с погашением в июле 2022 года на 10 миллиардов рублей при спросе 113,399 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,0116% от номинала, средневзвешенная цена — 100,184% от номинала.

Выпуск предусматривает новый подход к расчету купонного дохода: для ОФЗ 24020 он рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший, как для прежних выпусков ОФЗ с переменным купоном, купонный период с небольшим техническим временным лагом в семь дней, обусловленным особенностями процесса выплат купонных доходов, расчета и опубликования ставки RUONIA.

Минфин РФ ранее в среду также разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 10 миллиардов рублей при спросе 38,351 миллиарда. Цена отсечения составила 102,15% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,99% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,15% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,99% годовых.