Курс доллара растет к мировым валютам на ослаблении страхов инвесторов за экономику США
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду вечером на фоне снижения опасений инвесторов за состояние экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.28 мск курс доллара к иене рос до 105,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,72 иены, курс евро к доллару снижался до 1,1084 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,109 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 98,15 пункта. Курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2238 доллара за фунт против 1,2287 доллара днем ранее.
Доллар дорожает к остальным мировым валютам вопреки сохраняющейся неопределенности в мировой экономике, вызванной эскалацией торгового конфликта и инверсией кривой доходности гособлигаций США.
"Это подтверждает наше мнение о том, что, какие бы риски не были связаны с экономикой США, остальной мир выглядит еще более шатким", — отметил глава валютной стратегии Brown Brothers Harriman Вин Тин (Win Thin), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Курс фунта к доллару продолжает снижаться на фоне обострения политической ситуации в Великобритании. Ранее в среду премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября. Это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения.
https://1prime.ru/Financial_market/20190828/830277580.html