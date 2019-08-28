МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду вечером на фоне снижения опасений инвесторов за состояние экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск курс доллара к иене рос до 105,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,72 иены, курс евро к доллару снижался до 1,1084 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,109 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 98,15 пункта. Курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2238 доллара за фунт против 1,2287 доллара днем ранее.

Доллар дорожает к остальным мировым валютам вопреки сохраняющейся неопределенности в мировой экономике, вызванной эскалацией торгового конфликта и инверсией кривой доходности гособлигаций США.

"Это подтверждает наше мнение о том, что, какие бы риски не были связаны с экономикой США, остальной мир выглядит еще более шатким", — отметил глава валютной стратегии Brown Brothers Harriman Вин Тин (Win Thin), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Курс фунта к доллару продолжает снижаться на фоне обострения политической ситуации в Великобритании. Ранее в среду премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября. Это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения.