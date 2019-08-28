МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером несколько сократил дневные потери на фоне нефтяных цен, поднявшихся выше 60 долларов за баррель по марке Brent, отмечают эксперты рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.59 мск среды увеличивается на 14 копеек, до 66,59 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 73,80 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,78%, до 60,08 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЗАМЕДЛИЛ ПАДЕНИЕ

В течение дня курс рубля значительно слабел на фоне окончания налогового периода. Кроме того, рубль стал догонять ранее снизившиеся валюты развивающихся рынков. Давление на эти валюты оказывает как неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, так и риски рецессии в США, отмечают эксперты.

На этом фоне днем доллар поднимался до 66,99 рубля, евро — до 74,28 рубля.

"Основной причиной частичного сокращения рублем дневных потерь послужило усиление повышательной ценовой динамики в нефти. Причиной для удорожания сырья послужила статистика по запасам энергоносителя в США", — комментирует инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин.

"Судя по всему, потери рубля к вечеру сократили нефтяные котировки, которые в моменте обновили почти недельный максимум после выхода данных по запасам и добыче в США. Однако после это цены скорректировались и стабилизировались чуть выше 60 долларов за баррель. Пара доллар/рубль после снижения в настоящий момент также стабилизировалась чуть ниже 66,6 рубля", — комментирует динамику рынка Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 августа, упали на 10 миллионов баррелей, или на 2,3%, до 427,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали намного меньшего снижения запасов — на 2,112 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

"В случае если в ближайшее время доллару не удастся продолжить восходящую динамику, на рынке могут возобладать коррекционные настроения, основанные на желании игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это, в свою очередь, может привести к тому, что американская валюта сделает шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 65,5 рубля", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Отметка 67 для курса рубля выступает краткосрочным рубежом ослабления, отмечает Бахтин. "Прорыв этой зоны сопротивления, по нашему мнению, возможен при возникновении новых негативных сигналов в новостном поле. Прогноз по динамике курса рубля до конца недели — 66-67", — добавляет он.