МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером снижается в рамках коррекции и укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,35 доллара, или на 0,28%, до 1547,45 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро растет на 0,68%, до 18,422 доллара за унцию.

Цена на золото продолжает стабилизироваться после роста на предыдущей торговой сессии. Инвесторы возвращаются в сторону покупки рисковых активов.

"Существует некоторая консолидация на этих ценовых уровнях (около 1550 долларов) и рынок оценивает следующее развитие торговой саги США-Китай", — отметил аналитик SP Angel Сергей Раевский (Sergey Raevskiy), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитики ANZ, чье мнение также приводит агентство, сообщили, что торги золотом были активны, что "повышает вероятность краткосрочной коррекции".

Давление на золото оказывает курс доллара, который укрепляется к мировым валютам. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей иностранной валюты.