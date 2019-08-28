МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, только расписки АФК "Система" подешевели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,07%, до 6,05 доллара, "Новатэка" — на 1,11%, до 190,6 доллара, "Лукойла" — на 2,53%, до 77,92 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 1,8%, до 6,8 доллара, "Газпром нефти" — на 0,64%, до 31,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,47%, до 23,34 доллара, "Северстали" — на 0,92%, до 14,3 доллара, НЛМК — на 0,47%, до 21,48 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,68%, до 1,15 доллара, Сбербанка — на 0,87%, до 13,29 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 1,1% — до 18,34 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,84%, до 12,68 доллара, "Ленты" — на 2,42%, до 3,38 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,47%, до 3,4 доллара.

На предыдущей сессии, напротив, расписки "Системы" подорожали против рынка, поэтому сегодняшнюю динамику можно расценить как коррекцию. Вчера стало известно, что АФК "Система" увеличила долю в фармацевтической компании "Биннофарм" до 87% с 74% в рамках объединения фармпредприятий "Оболенское" и "Биннофарм" в холдинг.