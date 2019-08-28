МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду заметно вырос по основным индексам вслед за подорожавшей нефтью, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,68%, до 2677,31 пункта, индекс РТС — на 0,64%, до 1266,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск увеличивается на 20 копеек, до 66,64 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 73,82 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 1,69%, достигая 60,03 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику, чему поспособствовал внешний фон. Так, "быков" поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне существенного снижения запасов углеводородов в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 60 долларов за баррель. При этом на западных фондовых площадках наблюдалась разнонаправленная динамика", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Лукойла" подскочили в моменте на 3,1%, до 5242,5 рубля, после публикации отчетности. К закрытию торгов акции компании выросли на 2,13%, до 5195 рублей.

Финансовые результаты "Лукойла" оказались выше ожиданий рынка по всем финансовым показателям, отмечает Александр Сидоров из ИК "Велес капитал".

Как следует из отчета компании по МСФО, свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 308,3 миллиарда рублей, а во втором квартале — на 11,3% по сравнению с первым, до 162,4 миллиарда.

"Напомним, что свободный денежный поток является базой для определения объема программ выкупа, и сильный FCF создает предпосылки для их увеличения. Мы ожидаем новостей о следующей программе в сентябре. Мы подтверждаем целевую цену акций "Лукойла" в размере 6 972 рубля и рекомендацию "покупать" с потенциалом роста 34%, — комментирует Сидоров.

"ПАО "Лукойл" в очередной раз продемонстрировало свою заботу об акционерах, вовремя сократив инвестиционные расходы в условиях рисков для прибыли, созданных повышением налогов и нестабильностью рублевых цен на нефть. Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии 2019 года снизились на 9,6% в годовом выражении, до 205 миллиардов рублей. Это оказало решающее влияние на формирование позитивной финансовой отчетности компании", — комментирует Александр Осин из компании "Фридом финанс".

Акции "Фосагро" подорожали на 0,53% также на публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие.

Также среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,07%), акции ЛСР (1,78%), банка "Санкт-Петербург" (1,71%), "Алросы" (1,69%), МТС (1,63%), ММК (1,58%) и "Интер РАО" (1,47%).

Акции "Распадской" упали в цене на 5,33% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и рекомендаций совета директоров относительно дивидендов.

Среди лидеров падения также – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,8%), депозитарные расписки "Русагро" (-3,23%) и "Энел Россия" (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ

"Мы ожидаем повышения рынка акций по итогам текущей недели, однако завтра на фоне сохраняющихся признаков дефицита ликвидности возможна нейтральная динамика валютного, фондового рынка. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2670-2690 пунктов", — говорит Осин.

После тестирования в начале недели поддержки на уровне 2640 пунктов по индексу Мосбиржи рынку удалось начать волну восстановления, при этом сегодня индекс Мосбиржи преодолел краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов, отмечает Зварич.

"Однако пока говорить о развороте и начале полноценного роста не стоит. Сигналом к такому развитию событий, на наш взгляд, может стать подъем индекса выше 2750 пунктов, что отменит сценарий снижения, целью которого выступает диапазон 2550–2590 пунктов", — добавляет он.