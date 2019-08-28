МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. МТС в апреле приобрел 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") у "дочки" АФК "Система" за 2,042 миллиарда рублей, говорится в отчете МТС.

Пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов уточнил РИА Новости, что киностудия была приобретена у АО "Бизнес-Недвижимость" ("дочка" АФК). В "Бизнес-Недвижимости" РИА Новости сообщили, что сделка совершена в рамках стратегии по продаже непрофильных активов компании.

Как отметил представитель МТС, покупка киностудии комплементарна стратегии развития продуктовой экосистемы оператора, в рамках которой сегмент Entertainment занимает важную роль и активно развивается последние два года: МТС вышла на рынок билетных сервисов, запустила собственную киберспортивную стриминговую платформу, активно развивает музыкальные и ТВ сервисы.

Киностудия будет работать под управлением "МТС Медиа". Это бизнес-направление было создано в середине августа, оно объединит в себе все существующие ТВ-направления МТС и в среднесрочной перспективе планирует выйти на рынок производства собственного контента в рамках создаваемой МТС Studio, которая будет использовать технические и технологические возможности киностудии.

"Производство контента является логичным шагом для компаний, которые накопили достаточную абонентскую базу и намерены наращивать ее посредством фильмов, сериалов и программ собственного производства с эксклюзивными правами на их показ", — сказал Меркутов. Он отметил, что у МТС есть все основные способы доставки телевидения клиенту: спутник, IPTV, кабельное, мобильная OTT-платформа. Монетизацию производства собственного контента оператор видит в увеличении числа подписок и подключений к собственным ТВ-продуктам.

"Покупка киностудии экономически оправдана с учетом двузначного ежегодного роста мирового и российского рынка производства видеоконтента, увеличения количества онлайн-кинотеатров и, как следствие, роста востребованности и стоимости активов, которые используются для создания сериалов и фильмов. В России рынок онлайн-кинотеатров, действующих по модели ОТТ, вырос по итогам 2018 года более чем на 40% — до 10,8 миллиарда рублей, появились новые крупные игроки, а российский контент начал появляться на глобальной платформе Netflix", — отметили в МТС.

Киностудия находится в Санкт-Петербурге, состоит из шести специализированных павильонов, каждый из которых имеет необходимое оборудование для решения задач производства видеоконтента. Студия предоставляет полный комплекс услуг для кинопроизводства. Киностудия "Кинополис" была построена в 2008 году. С момента ввода в строй в 2009 году студия приняла участие в производстве более чем 300 полнометражных картин и сериалов, среди которых "Родина", "Василиса", кинофраншиза "Ёлки", сериалы для "Первого канала" и телеканала "Россия".