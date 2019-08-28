ВАШИНГТОН, 28 авг /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США по итогам торгов в среду продемонстрировали небольшой рост на фоне ожиданий нестабильности из-за Brexit.

На момент закрытия бирж (23.00 мск) индекс Dow Jones повысился на 1%, до 26035,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 7856,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 2887,93 пункта.

Тем самым рынок смог отыграть снижение, зафиксированное в первой половине дня. По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones снижался на 0,14%, до 25742,25 пункта, NASDAQ — на 0,39%, до 7796,27 пункта, а S&P 500 — на 0,18%, до 2863,9 пункта.

Цены на нефть, напротив, показали незначительное снижение: декабрьский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,02%, до 59,21 доллара за баррель (по данным на 22.55 мск). Однако в течение дня котировки нефти росли и достигали максимума на уровне 59,79 доллара за баррель (с поставками в декабре). Рост был связан с очередными данными о продолжающемся снижении товарных запасов нефти в США, а последовавшее небольшое снижение эксперты объясняют коррекцией.

Золото подешевело на 0,22% до 1548,40 доллара за тройскую унцию (по данным на 22.57 мск).

Нестабильность рынков объясняется тем, что оптимизм инвесторов относительно скорого заключения торгового соглашения США и Китая сменяется напряжённостью, которая вызвана так называемой инверсией кривой доходности гособлигаций, что, по некоторым наблюдениям, служит предвестником экономической депрессии. Во вторник доходность двухлетних американских долговых госбумаг опустилась до 1,524%, что превысило доходность десятилетних казначейских облигаций, которая опустилась до 1,474%.

Основные европейские фондовые биржи закрылись в среду преимущественно снижением на сохранении опасений вокруг Brexit, инвесторы продолжают ожидать шагов США и Китая в сторону торгового соглашения.

Внимание инвесторов также сосредоточено на статданных из США, которые будут опубликованы в четверг. Участники торгов ожидают, что число заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось до 215 тысяч с уровня прошлой недели в 209 тысяч. Эксперты также полагают, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года к первому кварталу, согласно второй оценке, составил 2% в сравнении с предварительной оценкой в 2,1%.