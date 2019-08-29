БУЭНОС-АЙРЕС, 29 авг /ПРАЙМ/. Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины.

"Сегодня закончилась миссия МВФ, которая началась в субботу, и мы встретимся на следующей неделе, возможно, в Буэнос-Айресе, возможно, в Вашингтоне… Мы предложили начать диалог по пересмотру сроков погашения задолженности перед этой международной организацией", — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что этот диалог, скорее всего, будет завершен уже после президентских выборов.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.