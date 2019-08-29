МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару в четверг утром на фоне сохраняющихся опасений за торговые отношения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене снижался до 105,9 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,11 иены, курс евро к доллару рос до 1,1083 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1077 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 98,2 пункта.

Курс иены немного снижался по отношению к доллару в среду вечером, поскольку рост на американских фондовых рынках способствовал отказу инвесторов от более надежной японской валюты. Однако уже в четверг утром трейдеры снова отдают предпочтение иене в паре с долларом и отказываются от рисковых активов, о чем говорит распродажа на фондовых рынках Азии.

"Ранее зафиксированный рост фондовых рынков временно увеличил аппетит к риску, что позволило доллару вернуться к отметке в 106 иен. Но это, вероятно, было временным явлением, поскольку рынки все еще очень обеспокоены пошлинами", — приводит агентство Рейтер слова главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).