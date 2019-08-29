МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы в свете опасений за торговые отношения между США и КНР и мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,35 доллара, или на 0,15%, до 1551,35 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,28%, до 18,508 доллара за унцию.

В четверг на мировых рынках отмечается отказ инвесторов от риска — они предпочитают обезопасить свои вложения с помощью таких активов как золото. Поводом для таких настроений стала неопределенность в торговых отношениях между США и КНР, которая бросает тень на всю мировую экономику.

"Мы ждем дальнейших новостей по торговому спору между США и КНР, который, судя по всему, является основным драйвером рынка", — считает старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Рейтер.