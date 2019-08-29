МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Акции "Группы ЛСР" с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Московской биржи и РТС, сообщается в четверг на сайте торговой площадки.

"Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 сентября 2019 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов. В базу расчета Индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "Группа ЛСР", — говорится в сообщении.

Лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС сформирован из обыкновенных акций нефтяной компании "Русснефть", группы "Сафмар" и компании "М.Видео".

Сообщается также, что в базу расчета индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции компаний "Русская аквакультура" и "Нижнекамскнефтехим". Обыкновенные акции "Ашинский метзавод" и привилегированные акции группы "ГАЗ" покинут индекс.

Базу расчета индекса средней и малой капитализации дополнят обыкновенные акции "МРСК Центра", исключаются обыкновенные акции "Русснефти" и "ОВК", отмечается в сообщении.

Обыкновенные акции "Русская Аквакультура" также войдут в состав индекса потребительского сектора. Обыкновенные акции "Нижнекамскнефтехим" будут добавлены в базу расчета индекса химии и нефтехимии. Кроме того, из базы расчета индекса электроэнергетики будут исключены обыкновенные акции "ДЭК".