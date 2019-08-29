Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB РусГидро — телеконференция менеджмента

16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.08) 528,4 млрд долл (на 16.08)

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 1П2019

RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента

RUB Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента

RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента

RUB Траснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента