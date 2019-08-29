МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2019) -1,3% -0,5% (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки

 

 

 

 
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль) -0,2% 0,4% (факт)
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,2% 0,3% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,5% 0,3% (факт)
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 0,6% 0,4% (факт)
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (август) 1 тыс 4 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (август) 5% 5%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,56%

 

 
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% -0,1%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 2,1% 2%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2019) 2,5% 2,4%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июль) -74,16 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 209 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) -0,1%

 

 
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2019) -17,4 млрд канад. долл -9,8 млрд канад. долл
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) 2,8% 0,1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB РусГидро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.08) 528,4 млрд долл (на 16.08)

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Траснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Трансконтейнер — реестр для ВОСА (23.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 480,37 — див-д 2018 154,57 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.10.2019)