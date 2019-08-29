МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Акции Новолипецкого металлургического комбината с 20 сентября войдут в базу расчета индекса "голубых фишек" Московской биржи вместо бумаг ВТБ, говорится в сообщении торговой площадки.

"В базу расчета индекса "голубых фишек" войдут обыкновенные акции НЛМК, им уступят место обыкновенные акции банка ВТБ", — указывается там же.

Индекс голубых фишек Московской биржи рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка. Помимо ВТБ сейчас в список входят: "Алроса", "Северсталь", X5 Retail Group, "Газпром", "Норникель", "Лукойл", "Магнит", МТС, "Новатэк", "Роснефть", Сбербанк, "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и "Яндекса".