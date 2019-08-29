МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют уверенную положительную динамику на фоне политических новостей из Италии и новых заявлений министерства коммерции Китая, которые помогают ослабить торговые опасения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.18 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,98% — до 7184,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 5434,65 пункта, немецкий DAX — на 1,05%, до 11823,98 пункта. Итальянский FTSE MIB поднимался на 1,8%, до 21369,1 пункта.

Трейдеры отыгрывают новости из Италии, где разгорелся политический кризис. В четверг президент страны Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте, 20 августа подавшему в отставку с поста премьер-министра, сформировать новое правительство. Ранее кандидатуру Конте выдвинули "Движение 5 звезд" и Демократическая партия, которые составят основу нового парламентского большинства.

Участники торгов обратили внимание и на заявления официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэн, который выразил надежду китайской стороны на то, что США как можно скорее отменят оказываемое ими давление и санкции в отношении Huawei и других китайских предприятий, чтобы избежать негативных последствий для американских компаний и глобальных производственных цепочек.

Кроме того, как пишет агентство Рейтер, минкоммерции Китая заявило, что обе стороны должны создать условия для прогресса в торговых переговорах. Ведомство отметило, что Китай против эскалации торговой войны и готов решать проблему спокойно.

Данные заявления помогают немного ослабить напряженность на рынках, связанную с торговым конфликтом двух крупнейших мировых экономик. "Похоже, некоторое ослабление опасений по поводу торговли несколько придало импульс рисковым активам, в частности рынкам акций", — считает аналитик Capital Economics Симона Гамбарини (Simona Gambarini), чье мнение приводит агентство.