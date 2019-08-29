МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше психологической отметки в 2700 пунктов впервые с 9 августа, отыгрывая локальные истории и улучшение настроений инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 12.32 мск рос на 0,99% — до 2703,69 пункта, индекс РТС — на 0,81%, до 1276,95 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у уровня закрытия торгов среды — 59,93 доллара за баррель.

В лидерах роста "голубые фишки", имеющие значительный вес в расчете индекса Мосбиржи – акции "Газпрома" (+2,38%), "Лукойла" (+1,73%), "Интер РАО" (1,79%) и обыкновенные акции Сбербанка (1,18%).