МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после утренней коррекции в четверг днем вернулись к росту на фоне снижения запасов сырья в США и торговых новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до 59,98 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до 56,16 доллара за баррель.

Позитивным фактором для рынка "черного золота" остается статистика от минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 10 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали гораздо менее сильного падения — примерно на 2 миллиона баррелей.

Кроме того, временное облегчение рынкам принесли новости из Китая. По данным СМИ, минкоммерции Китая заявило, что США и КНР должны создать условия для прогресса в торговых переговорах. Ведомство отметило, что Китай против эскалации торговой войны и готов решать проблему спокойно.

В то же время перспективы разрешения торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик остаются неясными, и это ограничивает позитивные настроения. "Торговая напряженность нависает как туча, угрожающая пролиться дождем на цены на нефть", — сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley).