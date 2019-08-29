МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после небольшой просадки в начале торгов в парах с долларом и евро перешел к небольшому повышению, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.09 мск четверга снижался на 12 копеек — до 66,68 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 73,8 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,08% — до 59,98 доллара за баррель.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля в начале торгов показал небольшое снижение в парах с долларом и евро, продолжив динамику среды.

"Рубль вчера продолжил ослабляться к доллару США на фоне осторожного отношения инвесторов к риску. При этом движение в курсе национальной валюты в последние дни не сопровождается ростом доходностей ОФЗ или реакцией в каких-либо других российских активах, что говорит о наличии повышенного локального спроса на валюту", — комментирует аналитик банка Санкт-Петербург Андрей Кадулин.

"К середине дня рубль демонстрировал небольшой плюс к доллару и евро, однако вряд ли такая динамика свидетельствует о какой-либо направленности торгов. В данный момент участники рынка занимают выжидательную позицию, так как на глобальных площадках сохраняется слабый аппетит к риску…", — также комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Сегодня утром представитель Министерства коммерции КНР сообщил о том, что США и Китай остаются на связи по торговым вопросам и продолжают обсуждать возможность прибытия в Вашингтон в сентябре китайской делегации для возобновления торговых переговоров, напоминают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Алиса Закирова.

"Мы считаем, что соглашение о проведении этих переговоров будет иметь решающее значение для восприятия рискованных активов в краткосрочной перспективе, так как их отсутствие, очевидно, будет означать эскалацию торгового конфликта", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

Кадулин из банка "Санкт-Петербург" видит потенциал для умеренного укрепления рубля в ближайшие дни в отсутствии негативного новостного фона.

Важное значение для глобального фондового рынка будет иметь сегодняшняя макростатистика из США, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Днем минторговли США опубликует пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, а минтруда США по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю, которые в совокупности и определят настроения инвесторов до конца дня", — поясняет он.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что пара доллар-рубль в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 65,7-67,5 рубля.

"Курс может колебаться довольно сильно, однако рано или поздно он вернется к более обоснованным уровням, которые, по нашим оценкам, остаются в диапазоне 64-66 рубля за доллар. Мы разделяем точку зрения тех иностранных инвесторов, которые заявляют о потенциале роста рубля…", — отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.