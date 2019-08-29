МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на корпоративных историях и улучшении внешнего фона, индекс Мосбиржи в ходе торгов поднялся выше 2700 пунктов впервые с 9 августа, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.29 мск рос на 1,13% — до 2707,67 пункта, индекс РТС — на 0,99%, до 1279,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек – до 66,67 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 73,8 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,08% — до 59,98 доллара за баррель.

РОСТ РЫНКА

Рынок несколько дней оставался под давлением дефицита ликвидности, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Кроме того, в начале недели иностранные инвесторы могли пребывать в нерешительности в связи с введением против РФ нового пакета санкций (хотя новые санкции и не окажут, как представляется, значимого влияния на активность покупок), добавляет он.

"По мере снижения ставок межбанковского кредитования, повышения остатков на корреспондентских счетах в Банке России и на фоне новостей с саммита G7, говорящих о снижении геополитических рисков, рынок начал сравнительно активно отыгрывать и рост цен на нефть и повышение активности на европейских рынках после преодоления политического кризиса в Италии", — комментирует аналитик.

Дополнительную поддержку покупкам оказывает корпоративная информация, добавляет он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпрома" поднимались на 3% — до 235,25 рубля после позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие. К текущему моменту акции компании растут на 2,07%.

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов, главным образом благодаря росту акций "Газпрома" после публикации его полугодовой финансовой отчётности, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Вместе с тем на результаты третьего квартала могут негативно повлиять низкие цены на газ в Европе, восстановление цен может произойти лишь в четвёртом квартале благодаря сезонным факторам начала отопительного сезона", — в то же время отмечает аналитик.

"Тем не менее, рынок сейчас скорее позитивно оценивает потенциал акций "Газпрома" во многом благодаря развороту к инвесторам дивидендной политики, так как компания обещает выплачивать в качестве дивидендов 50% прибыли по МСФО", — говорит эксперт.

Акции "Группы ЛСР" растут на 3,78% после сообщения об их включении с 20 сентября в расчет основных индексов Московской биржи.

Как ранее в четверг сообщила торговая площадка, Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 сентября 2019 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "Группа ЛСР".

Из менее ликвидных акций Суверов обращает внимание на "Русскую Аквакультуру", которая показала в своей отчетности рекордные результаты как как в разрезе полугодия, так и последних 12 месяцев.

"Этому способствовала реализация планов развития, объявленных при SPO в конце 2017 года — трансформация в вертикально-интегрированную компанию с полным контролем всех этапов производства, переработки и реализации рыбы. С тех пор капитализация компании практически удвоилась. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила неплохой показатель по российскому рынку – 44%", — говорит аналитик.

"Отметим, что компания продаёт продукцию в основном на платёжеспособных рынках Москвы и Санкт-Петербурга, что нивелирует депрессивное влияние низкого потребительского спроса в целом по России", — добавляет он.

Акции "Русской Аквакультуры" являются малоликвидными и в четверг показывают снижение на 1,4% после роста в предыдущие дни.

Акции "Лукойла" растут на 2,02%, продолжая отыгрывать отчетность, которая была опубликована в среду. "ПАО "Лукойл" в очередной раз продемонстрировало свою заботу об акционерах, вовремя сократив инвестиционные расходы в условиях рисков для прибыли, созданных повышением налогов и нестабильностью рублевых цен на нефть", — указывает Осин из "Фридом Финанс".

Среди лидеров роста также акции ОГК-2 (3,31%), обыкновенные акции "Россетей" (2,37%), акции "Интер РАО" (2,03%), "Фосагро" (1,82%), депозитарные расписки X5 (1,74%), ММК (1,59%) и акции НЛМК (1,55%).

Среди лидеров падения – акции ТГК-1 (-1,11%), "Распадской" (-1,06%), "Мосэнерго" (-0,95%).

ПРОГНОЗЫ

"Ожидаем консолидации рынка на сегодняшних торгах при положительной оценочной вероятности его итогового роста по итогам недели. Вечером рынок, возможно, вернется в диапазон 2670-2690 пунктов", — считает Осин.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии устремились наверх, а рублевый индикатор стремился к сопротивлению 2710 пунктов, преодоление которого открыло бы ему перспективы повышения в район 2750 пунктов. Долларовый индекс, однако, оставался ниже сопротивления 1290 пунктов из-за слабости рубля. Краткосрочные настроения на рынке РФ пошли в гору, и, если подобная тенденция сохранится, "быки" вполне могут укрепить свои позиции", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".