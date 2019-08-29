МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минфин России 2 сентября выпустит "народные" ОФЗ по новым правилам объемом 15 миллиардов рублей, их продажа будет осуществляться через 4 банка-агента, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта-Банк", — сказал он.

"Мы решили, что этот выпуск будет относительно небольшим, на первом этапе это будет 15 миллиардов рублей. Период размещения будет достаточно ограниченный — до конца февраля. В случае необходимости готовы будем сделать дополнительный выпуск", — сказал замминистра.

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России). Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.