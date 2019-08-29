МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы демонстрируют активный рост в четверг, прибавляя 1% и более, в то время как инвесторы получили долгожданное сообщение о продолжении диалога США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones рос на 1%, до 26296,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,3%, до 7958,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 2917,04 пункта.

Американские индексы демонстрируют бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

"Мы наблюдаем немного более спокойное настроение стран, которое вселяет надежду в инвесторов", — отметил главный рыночный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардийо (Peter Cardillo), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также предположил, что сентябрьские переговоры могут завершиться снижением взаимных пошлин или же страны станут более серьезно настроены на заключение торгового соглашения.

Поддержку индексам также оказывает внутренняя статистика, которая совпала с ожиданиями аналитиков. Реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно второй оценке, составил 2%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 августа, увеличилось до 215 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 211 тысяч.

Инвесторы также обращают внимание на заявления американского президента Дональда Трампа, который вновь призывает Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентную ставку. В своем микроблоге Twitter Трамп заявил, что экономика США обладает огромным потенциалом роста, если ФРС сделает то, что ей следует.