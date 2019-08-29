МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером незначительно снижается на фоне преобладания оптимистичных настроений инвесторов относительно развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1 доллар, или на 0,06%, до 1548,1 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро растёт на 0,93%, до 18,628 доллара за унцию.

Опасения трейдеров относительно скорого замедления мировой экономики утихают после заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Надежда на возможность разрешения торгового конфликта также поддерживает и курс доллара, который растет к мировым валютам. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей иностранной валюты.