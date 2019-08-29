МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись в четверг значительным ростом на ослаблении внешнеторгового напряжения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,99%, до 7185 пунктов, французский CAC 40 — на 1,51%, до 5449,97 пункта, немецкий DAX — на 1,19%, до 11839,97 пункта.

Инвесторы в четверг более склонны к риску после заявления представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна. По данным СМИ, минкоммерции Китая заявило, что США и КНР должны создать условия для прогресса в торговых переговорах. Ведомство отметило, что Китай против эскалации торговой войны и готов решать проблему спокойно.

"Европейские фоновые рынки закрылись ростом… так как из Китая поступают позитивные сигналы в отношении торговой ситуации. Отношения между США и Китаем в последнее время были нестабильными, но сейчас есть ощущение, что все идет в правильном направлении, что подтолкнуло некоторых трейдеров к торговле на рынке", — отметил аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Франц Пресс.

Поддержку индексам оказывает статистика из Германии. Согласно данным Федерального агентства по трудоустройству страны, безработица в Германии в августе сохранилась на уровне июля в 5%. При этом показатель держится на этой отметке уже четыре месяца подряд.

Трейдеры также обращают внимание на новости из Италии. Так, Джузеппе Конте, который получил мандат на формирование нового правительства Италии, заявил что начнет консультации по составу Совета министров с политическими силами страны в четверг.