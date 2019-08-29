МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг значительно вырос при поддержке внешних площадок и корпоративных историй, индекс Мосбиржи закрепился выше 2700 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,38%, до 2714,25 пункта, индекс РТС — на 1,44%, до 1284,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.42 мск снижается на 34 копейки, до 66,46 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 73,46 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,43%, до 60,19 доллара за баррель.

"В четверг российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на позитивном внешнем фоне и поддержке со стороны корпоративных новостей. Основным фактором, способствовавшим покупкам в наших акциях, стала динамика западных площадок", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпрома" поднимались на 3% — до 235,25 рубля — после позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие. К закрытию торгов акции компании выросли на 2,07%.

Акции группы ЛСР выросли на 3,25% на фоне сообщения об их включении с 20 сентября в расчет основных индексов Московской биржи.

В четверг ЛСР также представила свою отчетность. В частности, согласно этим данным, девелоперская группа в первом полугодии снизила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза – до 1,9 миллиарда рублей. Снижение выручки компания поясняет эффектом, связанным с изменениями при переходе на стандарт МСФО-15В.

Акции "Лукойла" выросли в цене на 3,1%, продолжая отыгрывать отчетность, которая была опубликована в среду.

Также среди лидеров роста сегодня оказались акции ОГК-2 (4,5%), депозитарные расписки X5 (3,43%), акции "Интер РАО" (2,99%), "Юнипро" (2,21%), "Северстали" (2,11%), НЛМК (1,91%), обыкновенные акции "Россетей" (1,8%).

Среди лидеров падения – акции ТГК-1 (-1,11%), префы "Мечела" (-0,89%), акции Polymetal (-0,84%).

В четверг данные по МСФО за первое полугодие также представили "Аэрофлот" (-0,37%), "Соллерс" (-0,49%), "Уралкалий" (+0,08%), "Камаз" (+3,44%), "Мостотрест" (+4,11%), а также АФК "Система" (+1,3%), "Русснефть" (+0,34%), НМТП (+0,81%), "Сургутнефтегаз" (префы компании выросли на 0,64%, обыкновенные акции – на 1,47%), "Русгидро" (-0,28%) и "Транснефть" (-0,59%).

ПРОГНОЗЫ

"В ходе сегодняшней сессии российскому рынку удалось продолжить волну восстановления, начатую после тестирования поддержки, расположенной на уровне 2640 пунктов. При этом индекс Мосбиржи сделал еще один шаг к ближайшему сопротивлению, которым выступает уровень 2730 пунктов. Его пробой и подъем индекса выше 2750 пунктов станут сигналом к отмене коррекционного сценария, целью которого выступает диапазон 2550–2590 пунктов", — полагает Зварич.

"Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в уверенном плюсе, причем рублевый индикатор проверял на прочность сопротивление 2710 пунктов, закрепление выше которого позволит рассчитывать на движение в районе 2750 пунктов (максимум конца июля)", — в свою очередь отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".