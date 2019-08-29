МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС совместно с Huawei запустил пилотные зоны связи стандарта 5G в Москве и Кронштадте, говорится в сообщении компании.

В Москве пилотная зона 5G появилась на ВДНХ в районе павильона "Умный город" департамента информационных технологий Москвы, она работает на частотах в диапазоне 28 ГГц. Пилотная зона, в первую очередь, рассчитана на тестирование решений Smart City, в том числе, направленных на повышение безопасности, развитие транспортной системы и систем управления городскими службами и разработку для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности. В 2020 году пилотная зона 5G будет действовать на большей части территории ВДНХ.

Планируется, что на территории тестовой зоны МТС откроет лабораторию 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе, в сфере удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360?), IoT и новых форматов вычисления и хранения данных.

"По нашим прогнозам, мы ожидаем семикратный рост трафика 5G в Москве к 2025 году. Это говорит о том, что столице необходимо максимально оперативное и качественное развертывание сети пятого поколения для развития телеком-инфраструктуры, цифровых сервисов для жителей и экономики столицы в целом", — отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.

В Кронштадте развернута первая в России пилотная пользовательская сеть 5G в масштабах города, которая охватила его населенную часть. На первом этапе высокоскоростной сетью передачи данных стандарта 5G смогут воспользоваться социально значимые объекты. В дальнейшем на основе данной пользовательской сети в регионе будут тестироваться и внедряться инновационные технологии: решения для Smart City, беспилотного транспорта, интернета вещей, телемедицинских услуг, продуктов виртуальной и дополненной реальности.

Компания отмечает, что при подключении к сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в Кронштадте пиковую скорость 1,2 гигабита в секунду. В конце 2019 — начале 2020 года МТС в партнерстве с производителями мобильных устройств планирует начать продажи пользовательских смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке. В сообщении также отмечается, что пилотные зоны запущены при содействии правительства Москвы и администрации Санкт-Петербурга. Ранее в августе пилотные зоны 5G также запустили "Мегафон" и Tele2.