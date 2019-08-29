МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером усилил рост к доллару и евро на внешнем позитиве и закреплении нефти в районе 60 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск четверга снижался на 32 копейки — до 66,48 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 73,45 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,13% — до 60,01 доллара за баррель.

"Оптимизм на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках продолжается. Уже два дня, как президент Трамп не делал агрессивных заявлений, и инвесторы, привыкшие шарахаться от каждого его нового твита, восприняли эту тишину как повод для возобновления покупок", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля вечером увеличил темпы роста, при этом сильнее растет к евро, слабеющему на международном валютном рынке форекс. Если днем рубль прибавлял к основным инвалютам порядка 0,1-0,2%, то на вечерних торгах к доллару он растет на порядка 0,5%, к евро – на 0,7%.

Европейская валюта к доллару снижается на 0,25%.

"В ходе сегодняшней сессии, на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей, основную поддержку рублю оказал интерес инвесторов к валютам развивающихся стран. При этом, динамику в паре доллар-рубль в текущий момент можно охарактеризовать, как консолидацию под сопротивлением, расположенным на уровне 67 рублей", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Классические индикаторы рынка форекс указывают на рост аппетитов к риску, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Сырьевые валюты укреплялись, иена слабела, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,49%. Рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире с двойным профицитом бюджета и платёжного баланса. Соответственно, на фоне снижения тревожности российская валюта будет пользоваться повышенным спросом", — поясняет он.

К текущему моменту бразильский реал растет на 0,36%, южноафриканский рэнд – на 0,47%, турецкая лира снижается на 0,55%.

ПРОГНОЗЫ

В сложившейся ситуации в американской валюте могут активизироваться коррекционные настроения, вызванные желанием игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, полагает Зварич из Промсвязьбанка.

В этом случае доллар сделает шаг в сторону поддержки, расположенной на уровне 65,5 рубля, добавляет он.

На взгляд Ивана Копейкина из "БКС Брокер", в ближайшие дни рубль продолжит торговаться вблизи текущих уровней, так как риски и положительные факторы примерно уравновешивают друг друга.

По паре доллар-рубль наиболее вероятным диапазоном для торговли на ближайшие дни является 66,3-67.