МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple опубликовала на своем сайте приглашение на мероприятие, в рамках которого, вероятно, представит новую модель iPhone, делает вывод агентство Рейтер.

"Apple проведет мероприятие 10 сентября в Театре Стива Джобса в кампусе компании в Купертино, штат Калифорния, где, как ожидается, будут представлены новые модели iPhone", — говорится в сообщении агентства.

Компания не уточняет, чему посвящено мероприятие, но Рейтер предполагает, что там состоится презентация новых iPhone.

Традиционно представление новых моделей iPhone приходятся на сентябрь, что позволяет предположить, что Apple будет придерживаться этого распорядка. В 2018 и 2017 годах новые модели iPhone были представлены 12 сентября.

По данным СМИ, Apple, вероятно, представит три версии iPhone, в том числе iPhone Pro, iPad Pro с обновленными камерами, новую версию Apple Watch и модернизированный MacBook Pro.