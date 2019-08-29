МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль банка "Восточный" по МСФО в первом полугодии сократилась в годовом выражении на 7,8% и составила 3,865 миллиарда рублей, сообщается в материалах банка.

Чистые процентные доходы банка за первое полугодие составили 12,121 миллиарда рублей, увеличившись на 9,6%, прибыль до налогообложения — 4,444 миллиарда рублей, сократившись на 19,9%.

Активы банка по состоянию на 30 июня составили 229,399 миллиарда рублей, сократившись с начала года на 2%. Обязательства банка снизились на 3,9% и на конец полугодия составили 202,212 миллиарда рублей.

Банк в полугодии выдал на 15% больше обеспеченных недвижимостью кредитов, чем за аналогичный период 2018 года. Как отмечается в его сообщении, на 1 июля 2019 года доля таких кредитов в розничном кредитном портфеле превысила 20%.

Также в рамках развития направления малого и среднего бизнеса банк за первое полугодие текущего года привлек свыше 10 тысяч новых клиентов из этого сегмента. При этом, по сообщению банка, больше всего к его услугам обращались предприниматели из таких отраслей, как строительство, грузоперевозки и оптовая торговля.