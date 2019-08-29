МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Банк России продлил начавшуюся в конце июня проверку в банке "Восточный" до 30 сентября, следует из полугодовой отчетности кредитной организации.

"Банк находился и продолжает находиться под постоянным регуляторным контролем со стороны ЦБ РФ… Начиная с 27 июня 2019 года в банке начата новая проверка ЦБ РФ с официальным сроком завершения до 15 августа 2019, которая была продлена до 30 сентября 2019 года", — говорится в отчете.

По состоянию на 30 июня банку были не известны результаты проверки.

Банк России проводил проверку в "Восточном" в прошлом году, она завершилась в конце года. В результате банк получил предписание о доначислении резервов на сумму порядка 18 миллиардов рублей до июня 2020 года, однако банк досрочно исполнил это предписание после требования регулятора. В мае 2019 года ЦБ РФ вновь предписал банку доначислить резервы в размере около 5 миллиардов рублей, банк его также исполнил.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви.