ВАШИНГТОН, 29 авг /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы продолжили демонстрировать активный рост, и по итогам торгов в четверг прибавили 1,25%- 1,48%.

На момент закрытия бирж (23.00 мск) индекс Dow Jones повысился на 1,25%, до 26362,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,48%, до 7973,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,27%, до 2924,58 пункта.

Инвесторы надеются, что новые переговоры между США и Китаем, назначенные на сентябрь, могут привести к прогрессу в разрешении торговых споров между странами. Американские индексы продемонстрировали бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

По состоянию на 22.58 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,09%, до 60,99 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI повысилась на 0,76%, до 56,54 доллара за баррель.

Золото подешевело на 0,71% до 1538,10 доллара за тройскую унцию (по данным на 23.00 мск).