БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг /ПРАЙМ/. Основной аргентинский биржевой индекс Merval упал в четверг на 5,79% до 23984,83 пункта, песо немного укрепился на фоне объявленных накануне властями Аргентины мер по поддержанию экономики и финансового сектора, свидетельствуют данные торгов и банков.

В начале дня биржи падали на 5,02% после роста на 3,3% в среду. Всего за прошедшие три недели она рухнула на 46%.

Доллар в начале дня стоил 62 песо, однако к концу четверга вернулся на позиции среды – крупнейший госбанк Аргентины установил его снова на уровне 60 песо.

Центральный банк Аргентины на фоне падения национальной валюты решил ограничить финансирование в песо для крупных экспортных компаний, стимулируя их к продаже долларов, следует из сообщения регулятора.

В среду министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что на следующей неделе планируются переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга. Также власти анонсировали пересмотр сроков погашения долга перед частными инвесторами.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины.