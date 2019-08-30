МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к иене в пятницу утром в рамках коррекции после роста в течение двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене снижался до 106,39 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,5 иены, курс евро к доллару снижался до 1,1048 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1055 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 98,5 пункта.

В пятницу отмечаются коррекционные распродажи доллара в паре с японской иеной. В предыдущие два дня инвесторы отказывались от иены в пользу доллара на фоне ослабления торговых опасений. Так, в четверг минкоммерции Китая заявило, что США и КНР должны создать условия для прогресса в торговых переговорах. Ведомство отметило, что Китай против эскалации торговой войны и готов решать проблему спокойно.

Эксперты отмечают, что на данный момент поддержку более надежной японской валюте оказывают ряд факторов. "Сейчас существует много факторов геополитического риска. Не говоря уже о торговом конфликте между США и Китаем, есть вопрос с Brexit, ситуация в Гонконге и неопределенность на Ближнем Востоке. Поэтому можно ожидать, что время от времени курс иены будет расти", — приводит агентство Рейтер слова главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).