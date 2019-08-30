МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром на фоне склонности инвесторов к рисковым активам и отказе от более надежного драгметалла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,12%, до 1534,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,19%, до 18,358 доллара за унцию.

На мировых рынках отмечается улучшение рисковых настроений, о чем свидетельствует рост на биржах США днем ранее и на азиатских в пятницу. Поводом для оптимизма служат новости вокруг торговых отношений США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ сказал в четверг, что Китай хочет заключить сделку, потому что страна теряет миллионы рабочих мест. Кроме того, он упомянул о запланированных на этот день торговых переговорах "на разных уровнях".

Рыночный аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что последние торговые новости вызвали рост на мировых фондовых рынках, то есть наблюдается "подъем рисковых настроений и распродажи золота".