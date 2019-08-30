МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль) 1,61 1,59 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август) 0,9% 0,7% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август) -0,1% 0,6% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -3,3% 1,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 0,5% -2% (факт)
предв. AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -12,4% -7,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль) -0,8% -9,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль) 0,1% 0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август) 0,3% 0% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август) 0,3% 0,6% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 3,0% -2,2% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,2% 0,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,2% 0,5% (факт)
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,9% 1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 1% 1%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июль) 7,5% 7,5%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 1,6% 1,6%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,2% 0,3%
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,1%

 

 
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /PCE Deflator (г/г) 1,4%

 

 
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) 0,1%

 

 
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) 1,4

 

 
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июль) 0,3% 0,5%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июнь) 0,2% 0,1%
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,1%

 

 
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (2кв2019) 1,32%

 

 
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2019) 0,4% 3,0%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль) -5,9% 1,6%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август) 44,4 48,1
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 82,3 82,3
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 92,1 92,1
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 754

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 916

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -92,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 414,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 300 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 23,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 56,6 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -62,8 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 31,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,1 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -38 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB QIWI plc — реестр для выплаты див-дов за 2кв2019 0 — див- д 2018 $0,28 (1кв2019) + $0,28 (2кв2019, рекоменд. СД) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Волги — СД (о развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса /ОПК/ РФ)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Центра — СД (о развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса /ОПК/ РФ)

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — СД (о назначении на должности гендиректоров АО "Транснефть — Урал" и ООО "Транснефть — Дальний Восток")

 

 

 

 