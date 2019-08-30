События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 августа
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль)
|1,61
|1,59 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)
|0,9%
|0,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август)
|-0,1%
|0,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-3,3%
|1,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|0,5%
|-2% (факт)
|предв.
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-12,4%
|-7,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|-0,8%
|-9,7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль)
|0,1%
|0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август)
|0,3%
|0% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август)
|0,3%
|0,6% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|3,0%
|-2,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|0,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,2%
|0,5% (факт)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,9%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|1%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июль)
|7,5%
|7,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|1,6%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,2%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,1%
|
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /PCE Deflator (г/г)
|1,4%
|
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м)
|0,1%
|
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г)
|1,4
|
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)
|0,3%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,1%
|
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (2кв2019)
|1,32%
|
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2019)
|0,4%
|3,0%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)
|-5,9%
|1,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
|44,4
|48,1
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|82,3
|82,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|92,1
|92,1
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|754
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|916
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-92,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|414,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|300 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|23,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|56,6 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-62,8 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|31,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,1 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-38 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2кв2019
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|RUB
|QIWI plc — реестр для выплаты див-дов за 2кв2019
|0 — див- д 2018
|$0,28 (1кв2019) + $0,28 (2кв2019, рекоменд. СД) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Волги — СД (о развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса /ОПК/ РФ)
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|RUB
|МРСК Центра — СД (о развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса /ОПК/ РФ)
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|RUB
|Транснефть — СД (о назначении на должности гендиректоров АО "Транснефть — Урал" и ООО "Транснефть — Дальний Восток")
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https://1prime.ru/Financial_market/20190830/830283322.html