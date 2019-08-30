МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном ростом, при этом давление на биржи Китая оказали ожидания начала действия новых пошлин в отношении КНР со стороны США с 1 сентября, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,16% — до 2886,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 1579,25 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,1% — до 25724,73 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 1,19% — до 20704,37 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,78% — до 1967,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,49%, до 6604,2 пункта.

Как пишет агентство Рейтер, трейдеры с пессимизмом ждут, что с 1 сентября США начнут взимать пошлину в размере 15% на часть товаров из Китая объемом 125 миллиардов долларов, включая "умные" часы, наушники Bluetooth, телевизоры с плоским экраном и обувь. Это пошлины, которые вводятся в рамках последнего решения США обложить тарифами в размере 15% товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря.

В то же время, несмотря на то, что решение о введении дополнительных пошлин с 1 сентября пока остается в силе, со стороны США и Китая последние несколько дней поступают оптимистичные заявления относительно торговых переговоров. Так, в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы стран по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

"Мы сохраняем осторожность в отношении китайских акций в целом, учитывая макроэкономические трудности и растущую неопределенность на торговых переговорах США и Китая", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Morgan Stanley.

В то же время поддержку рынкам оказала статистика из Японии и Южной Кореи. В Японии безработица в июле снизилась до 2,2% с 2,3% в июне, хотя аналитики ждали роста показателя до 2,4%. Объем промышленного производства в стране в июле при этом вырос в месячном исчислении на 1,3%, хотя аналитики ждали роста на 0,3%. В Южной Корее объём промышленного производства в июле вырос в годовом выражении на 0,6%, хотя аналитики ждали снижения показателя на 1,6%.