МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в пятницу вслед за подъемом на рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,52% — до 7221,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 5496,8 пункта, немецкий DAX — на 1,06%, до 11964,72 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг прибавили до 1,5%. Вслед за рынками США преимущественным ростом закрылись и рынки Азии. Трейдеры сохраняют надежду на то, что новые переговоры между США и Китаем, намеченные на сентябрь, могут привести к прогрессу в разрешении торговых противоречий между странами.

"Рынки в настоящее время ждут переговоров, и поскольку риск новой эскалации торговой войны значительно снизился, ожидается некоторое облегчение (для рынков — ред.) в ближайшее время", — сказал агентству старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает внутренняя статистика. Так, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне в августе сохранилась на уровне 1%, а безработица в июле на минимальной отметке с лета 2008 года в 7,5%. Оба показателя совпали с ожиданиями аналитиков.