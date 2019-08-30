МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в пятницу после того, как статистика по инфляции из Германии и еврозоны в целом усилила надежды на смягчение монетарной политики ЕЦБ на заседании в сентябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,104 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1055 доллара. Курс доллара к иене опускался до 106,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,5 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 98,55 пункта.

Участники торгов оценивают последнюю порцию макроэкономической статистки из Германии и еврозоны в целом. В четверг Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что инфляция в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 1,4% против 1,7% месяцем ранее, хотя аналитики ожидали замедления до 1,5%. В пятницу Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне в августе сохранилась на уровне 1%. Таким образом показатель остается существенно ниже целевой отметки ЕЦБ на уровне 2%. Последний раз такой уровень инфляции был отмечен в ноябре 2018 года.

ЕЦБ на заседании в июле сохранил базовую ставку на уровне 0%. При этом глава регулятора Марио Драги заявил, что совет управляющих ЕЦБ "готов скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к ее целевому показателю". Данное заявление усилило надежды рынков на возможность смягчения монетарной политики уже на заседании 12 сентября.

Валютный стратег CIBC Capital Markets Джереми Стретч (Jeremy Stretch), чьи слова приводит агентство Рейтер, считает, что поддержку доллару в паре с евро оказывают притоки инвестиций, характерные для конца месяца, при этом европейская валюта находится под давлением из-за слабых экономических данных в еврозоне. "Из этого вытекает вопрос, насколько агрессивным будет ЕЦБ в ближайшие месяцы", — добавил эксперт.