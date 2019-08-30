МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется второй день подряд на умеренно позитивном внешнем фоне и растет сильнее к евро, чем к доллару, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск пятницы снижался на 16 копеек — до 66,44 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 73,34 рубля. В начале торгов доллар терял 2 копейки, евро — 14 копеек.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,18% — до 60,38 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

Курс рубля в пятницу продолжает позитивную динамику четверга, при этом также сильнее растет к евро, слабеющему на международном валютном рынке форекс. К текущему моменту рубль прибавляет к доллару порядка 0,3%, к евро – на 0,4%.

Европейская валюта к доллару снижается на 0,16%.

Стратеги Societe Generale дали новые прогнозы, которые отражают эффект от разрастания торговой войны между США и Китаем. В частности, прогноз по паре евро-доллар на конец 2019 года снижен с 1,16 до 1,1 доллара.

"Сегодняшний день начинается позитивно для рисковых активов – растут индексы акций как развивающихся, так и развитых стран. Рубль после вчерашнего укрепления стабильно торгуется вблизи 66,5 рубля за доллар. Позитив на рынках вызван в первую очередь комментариями о том, что Китай пока не будет принимать ответных мер из-за введения новых пошлин со стороны США", — комментирует аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Негативом и фактором давления на рубля остаётся глобальное движение капитала, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Впрочем, давление это не столь значительное, поскольку у отечественных банков достаточно валюты, а "горячих" денег на облигационном рынке немного. Те, кто пришёл на него, больше склонны к долгосрочным операциям, чем к краткосрочным эмоциональным посылам", — говорит эксперт.

Поэтому он допускает дальнейшее плавное ослабление российской валюты до уровней 67-68 рублей за доллар при сохранении параметров торговой войны США и Китая. В то же время любое улучшение по данному направлению остановит бегство денег и вернёт инвесторов в рубль, что предполагает его укрепление до 65-65,5 за доллар, уверен Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

"На данный момент мы не видим факторов для существенного укрепления рубля. Сегодня курс, вероятно, будет оставаться вблизи текущих уровней в преддверии длинных выходных в США (в понедельник праздник – День труда)", — отмечает Кадулин.

"Ключевым фактором риска для рубля на ближайшие дни выступает возможное введение дополнительных 15% пошлин со стороны США на китайские товары, намеченное на 1 сентября. Вероятность такого исхода остаётся высокой. При его реализации рубль вновь будет тестировать отметку 67 в паре с долларом", — считают аналитики Нордеа-банка.