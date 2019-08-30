МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне фиксации прибыли инвесторами в последний торговый день августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 60,37 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,86%, до 56,22 доллара за баррель.

Цены на нефть в пятницу находятся под давлением после роста на протяжении трех предыдущих торговых сессий. Такая динамика была вызвана еженедельными данными по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, которые показали гораздо большее сокращение запасов сырья в стране, чем ожидалось.

"Рост (цен — ред.) не следует воспринимать как должное. Опасения по поводу рецессии бросают тень на настроения инвесторов, и цены на нефть продолжают плясать под дудочку торгового конфликта между США и Китаем", — отметил аналитик PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Важной темой для рынка остается неопределенность в перспективах торгового конфликта между США и КНР. Последние заявления сторон свидетельствуют об их намерении вернуться за стол переговоров в сентябре, однако ситуация зачастую быстро меняется. "Очень трудно предсказать неожиданные повороты в торговой истории США и Китая", — сказал инвестиционный аналитик Phillip Futures Сэмюэл Сью (Samuel Siew).