МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на умеренно позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.36 мск увеличивается на 0,71%, до 2733,59 пункта, индекс РТС — на 0,82%, до 1295,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 13 копеек, до 66,46 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 73,35 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом дешевеет на 0,55%, до 60,16 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Норникеля" (4%), "Русала" (2,93%), "Магнита" (2,5%), ММК (2,39%), ОГК-2 (2,35%), а также депозитарные расписки X5 (2,06%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,89%), акции ТГК-1 (1,87%), "Северстали" (1,57%).

Среди лидеров падения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снижаются в цене на 2,44%, префы – на 0,9%), акции "Русснефти" (1,65%), Polymetal (-1,42%) "Интер РАО" (-1,21%) и акции "Мосэнерго" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок может закрыть день в плюсе, так как поводов для изменения настроений нет. Естественно, что все надежды устремлены на будущую неделю, когда могут состояться первые официальные контакты США и Китая по торговым вопросам", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

"С возвращением инвесторов из отпусков можно ожидать притока на российский рынок свежих денег. Мы полагаем, что сентябрь в целом может стать умеренно позитивным для фондовых активов. Фундаментально покупке акций будут способствовать монетарные стимулы. Как ожидается, ФРС США 18 числа понизит базовую ставку на 25 б.п., ожидается сокращение ставки и в России", — сказал Сергей Дейнека из "БКС Премьер".