МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы дорожают в пятницу после выхода неоднозначной макростатистики на фоне позитивных новостей из Китая относительно развития торгового конфликта с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.06 мск индекс Dow Jones растёт на 0,49%, до 26492,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 7997,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 2938,1 пункта.

Накануне официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

Участники торгов также уделяют внимание статданным из США. Так, согласно данным минторга, в июле доходы потребителей выросли на 0,1% в месячном выражении, а расходы — на 0,6%. Аналитики ожидали роста доходов на 0,3%, расходов — на 0,5%.

Немного сдерживает рост индексов статистика индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Согласно данным, в августе, по окончательной оценке, показатель неожиданно снизился до 89,8 пункта с уровня июля в 98,4 пункта. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 92,1 пункта.