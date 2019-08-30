МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению к доллару на фоне укрепления американской валюты на форексе и обвале цен на нефть марки Brent, при этом рост к евро сохраняется, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.38 мск пятницы рос на 17 копеек — до 66,76 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 73,36 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,79% — до 58,8 доллара за баррель.

Курс евро к доллару падает на 0,63% — до 1,0988 доллара.

"Давление на нефть оказывает заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что сокращение производства в августе будет меньше, чем это предусмотрено соглашением по ограничению добычи OПEК+. Ситуация на внешних рынках также ухудшилась, но явных поводов для этого нет, кроме ожиданий сложных переговоров США и КНР по торговым вопросам", — прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия в августе сократит добычу нефти в рамках ОПЕК+ чуть меньше целевого объема, с учетом перевыполнения сделки в предыдущие месяцы.

"Также сохраняется беспокойство по поводу инверсии кривой доходности в американских казначейских обязательствах. Казалось, что улучшение ситуации на рынках благодаря новостям о ведущихся контактах США и КНР должны были улучшить настроения, но на рынке всё ещё опасаются, что рецессии будет сложно избежать", — добавил Кочетков.